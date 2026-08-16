فياريال يتعادل مع راسينج سانتاندير 2-2 في الدوري الإسباني

تعادل فريق راسينج سانتاندير مع ضيفه فياريال بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ في إطار الجولة الاولي من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي راسينج سانتاندير كل من اندريس مارتن في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وسيرجو مارتينيز في الدقيقة 34،بينما أحرز هدفي فياريال كل من بابي جاي في الدقيقة 44 ونيكولاس بيبي في الدقيقة 45،ليحصد كل فريق علي نقطة في افتتاح مشوراهما بالليجا.

ويواجه فياريال في الجولة الثانية نظيره أتلتيكو مدريد،بينما يلعب راسينج سانتاندير أمام خيتافي وذلك يوم الأحد المقبل.