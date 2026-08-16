وزيرة التضامن الاجتماعي تشكر الفنانة صفاء أبو السعود.. اعرف السبب

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للفنانة القديرة صفاء أبو السعود، وذلك لقيامها بتسجيل صوتي لفيلم يتحدث عن معرض وزارة التضامن الاجتماعي " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية".

صفاء أبو السعود

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

"من جيل لجيل .. شكرا العظيمة صفاء أبو السعود .. شرفتينا بصوتك ..معرض ديارنا - Diarna"".

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي وتستمر فعالياته حتي 31 أغسطس الجاري بمشاركة 450 عارضا وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، يقف خلفهم آلاف الأسر المنتجة، وتتميز المنتجات المعروضة داخل المعرض بجودة فنية عالية تعكس قدرات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

ويعرض المشاركون في المعرض المنتجات اليدوية المحلية المتمثلة في السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومنتجات المجلس القومي للمرأة، ومبادرة إبداع من مصر لبنك الإسكندرية.

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