نقابة الصحفيين: القضاء على منتحلي الصفة يحتاج تشريعًا جديدًا

أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك خلطًا كبيرًا بين المتدربين في الصحف والمواقع وبين منتحلي صفة الصحفي، موضحًا أن منتحلي الصفة هم الأشخاص الذين ينتحلون الصفة دون ممارسة المهنة أو التدريب في الصحف المعتمدة من نقابة الصحفيين.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القضاء على منتحلي الصفة يحتاج إلى إصلاح تشريعي، وأن القانون رقم 76 لسنة 1970 نص على أن النقابة صاحبة الحق في منح تراخيص مزاولة المهنة، ومن يمارس المهنة من غير أعضاء النقابة يُعتبر منتحلًا للصفة.

وتابع أن اللائحة الخاصة بالقيد بنقابة الصحفيين تشترط على الصحفي أن يمارس المهنة في صحيفة معتمدة، ثم يقدم أرشيفًا صحفيًا سابقًا على القيد من أجل منحه العضوية.

ولفت إلى أن هناك تضاربًا بين القانون واللائحة الخاصة بنقابة الصحفيين، لذلك نحتاج إلى تعديل تشريعي لحل هذه الأزمة، وأن يكون هناك اعتراف بالمواقع الصحفية الحاصلة على ترخيص.

وأوضح أن القانون يطلب من الصحفي أن يُعيَّن في جريدة ورقية معتمدة، موضحًا أن هناك صحفيين يعملون لمدة 10 سنوات ولا يحصلون على عضوية النقابة، لذلك نحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة فيما يتعلق بالقيد في النقابة.