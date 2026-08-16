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نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز

حج الجمعيات
حج الجمعيات

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن بدء تلقي طلبات الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، اعتبارًا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026 وحتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وأوضحت اللجنة أنه، وفقًا لضوابط اللجنة الوزارية للحج، سيتم تنفيذ الحصة المخصصة للنقابة من خلال إحدى شركات السياحة، وفق مستوى «اقتصادي تحسين» شامل الوجبات، بواقع الإفطار والعشاء طوال فترة الرحلة.

مكان تقديم طلبات الحج

تُقدم الطلبات في مجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول بمبنى نقابة الصحفيين، خلال الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت لجنة الحج والعمرة المستندات المطلوبة على النحو التالي:

  1. أصل جواز السفر، على أن يكون ساريًا لمدة عام، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.
  2. سداد مبلغ 30 ألف جنيه جدية حجز للصحفي المسافر فقط.

شروط وضوابط التقديم

أكدت اللجنة أن التقديم يخضع لعدد من الشروط والضوابط، في مقدمتها ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

وتكون الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم، ثم أقارب الدرجة الأولى في حالة توافر أماكن.

وفي حال تجاوز عدد الطلبات الحصة المخصصة للنقابة، سيتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين وفقًا للضوابط المعلنة.

الاستبعاد في حالة عدم استيفاء الشروط

وأوضحت اللجنة أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج السعودية، على أن يتحمل المستبعد جميع الرسوم الإدارية المقررة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

موعد سداد باقي تكلفة الحج

يتم سداد باقي تكلفة البرنامج بعد تحديدها وفقًا لضوابط وزارة السياحة الخاصة ببرنامج الحج الاقتصادي «تحسين»، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، مع استكمال باقي المستندات والأوراق المطلوبة.

كما أكدت اللجنة أنه في حالة إلغاء الحجز، يتحمل الحاج جميع الرسوم المقررة من وزارة الداخلية، وفقًا للقواعد المنظمة.

أبرز شروط حج الصحفيين 2026

  • التقديم من 18 إلى 27 أغسطس 2026.
  • جدية الحجز: 30 ألف جنيه للصحفي المسافر.
  • تقديم أصل جواز سفر ساري لمدة عام.
  • عدم أداء فريضة الحج من قبل.
  • الأولوية للمسافرين بمفردهم ثم أقارب الدرجة الأولى.
  • إجراء قرعة علنية حال تجاوز الطلبات الحصة المخصصة.
  • الالتزام بضوابط وزارة الصحة والداخلية والحج السعودية.
لجنة الحج طلبات طلبات الزميلات الراغبين أداء مناسك الحج

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