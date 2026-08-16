بقوة 850 حصان .. أستون مارتن فالين | صور

كشفت شركة أستون مارتن عن طرازها الجديد أستون مارتن فالين، وتنتمي مارتن فالين لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعد فالين أحدث إبداعات قسم التخصيص الفاخر كيو من أستون مارتن بالتعاون مع قسم العمليات الخاصة، لتستكمل مسيرة الطرازات الأسطورية الفريدة منها، فالور و فاليانت .

سيارة أستون مارتن فالين الجديدة

محرك أستون مارتن فالين

تحصل سيارة أستون مارتن فالين علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 5200 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 850 حصان، وبها عزم دوران 1000 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 344 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة أستون مارتن فالين الجديدة

مواصفات أستون مارتن فالين

زودت سيارة أستون مارتن فالين بالعديد من المميزات من ضمنها، مخمدات بيلشتاين شبه نشطة، وبها مكابح مصنوعة من السيراميك والكربون، وبها جنوط مغنيسيوم، وإطارات جنوط خفيفة الوزن مصنوعة من المغنيسيوم محاطة بإطارات Pirelli P Zero R المطورة، وبها تقنية Cyber Tire وبالتالي تعد أول سيارة تتكامل فيها تقنية إطارات بيريللي الذكية Cyber Tire مع أنظمة الثبات الإلكتروني (ESP) بالتعاون مع Bosch لنقل بيانات الإطار لحظياً وتعديل أنظمة التماسك.

سيارة أستون مارتن فالين الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة أستون مارتن فالين بها هيكل مصنوع بالكامل يدويا من ألياف الكربون المفتوح أو الملون بألوان ساتانية ولامعة، وبها مصابيح LED نحيفة غائرة تحت غطاء المحرك، وشبك أمامي زواياه بارزة، وبها فتحات تهوية جانبية ضخمة تسحب الهواء وتولد قوة ضاغطة.

سيارة أستون مارتن فالين الجديدة

وتم استبدال الزجاج الخلفي بباب صلب مدمج بجناح انسيابي يوفر رفرفة Gurney لتوليد قوة ضغط سفلية جبارة مع فتحة صندوق أمتعة بسعة 170 لترًا، وبها كنسول نحيل مائل نحو السائق مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مستوحى من طراز فالهالا، وبها مقاعد مكسوة بجلد شبه الأنيلين مع قماش ألكانتارا الراقي بتطريزات متدرجة.

سيارة أستون مارتن فالين الجديدة

وجدير بالذكر أنه تم إنتاج 150 سيارة فقط حول العالم، وتبدأ عمليات التسليم الرسمية خلال الربع الثاني من عام 2027 .