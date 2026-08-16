مريض نفسي.. القبض على شخص تعدى على سيدة وأنجالها بالدرب الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بسيارة شقيقتها بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وبرفقتها أنجالها بتاريخ 13/ الجارى ، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة بإستخدام “حجارة”.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته تبين أنه يعانى من إضطراب نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه بإحدى المصحات النفسية .





