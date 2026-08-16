إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. بعد قليل

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم الإعلان بعد قليل عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية: “ ترقبوا بيانًا مهمًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إعلان الحدود الدنيا الرسمية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2026/2027”.
وأوضحت أن ذلك للطلاب الحاصلين على:
🔹 شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية.
🔹 الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
📌 ترقبوا البيان، واعتمدوا دائمًا على المعلومة الرسمية، وتابعوا المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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