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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يتمسك بـ بوعدي.. ليل يرفض التفريط في جوهرته لصالح سيتي أو أرسنال

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
إسلام مقلد

يبدو أن مستقبل المغربي الشاب أيوب بوعدي دخل مرحلة جديدة من الترقب، بعدما أعلن دافيدي أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، تمسكه باستمرار لاعب الوسط مع الفريق، رغم تصاعد اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أنشيلوتي يوجه رسالة واضحة بشأن مستقبل بوعدي

شارك بوعدي كبديل خلال الشوط الثاني من المباراة الودية التي جمعت ليل بإيفرتون، السبت، على ملعب هيل ديكنسون، حيث اكتفى اللاعب بـ45 دقيقة من المشاركة.

وأوضح أنشيلوتي أن قرار إشراك بوعدي لمدة شوط واحد لم يكن مرتبطا بمستقبله مع الفريق، وإنما جاء ضمن خطة فنية لإدارة عدد دقائق لعبه، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال مدرب ليل عقب المباراة، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور": "بوعدي لاعب جيد جدا، وهو جاهز من الناحية البدنية، ولعب 45 دقيقة، لكن ذلك جاء لأنني أحتاج إلى إدارة دقائق مشاركته".

وأضاف: "الموسم يبدأ الأسبوع المقبل، وأنا أعتبره لاعبا متاحا لي، وبالطبع هناك مفاوضات واهتمام من العديد من الأندية. إنه لاعب جيد جدا جدا، وأتمنى أن يستمر معنا".

إشادة استثنائية من مدرب ليل

ولم يكتفِ أنشيلوتي بالتأكيد على رغبته في الاحتفاظ باللاعب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بعدما أشاد بالإمكانات الفنية والشخصية التي يمتلكها بوعدي، رغم أن عمره لا يتجاوز 18 عاما.

وأوضح المدرب أن اللاعب يتمتع بشخصية قوية وذكاء كبير داخل الملعب وخارجه، إلى جانب درجة لافتة من النضج، قائلا: "عمره 18 عاما، لكنه يبدو وكأنه يبلغ 32 عاما عندما يكون داخل الملعب".

كما وصف أنشيلوتي بوعدي بأنه لاعب متكامل من الناحية الفنية، ويتمتع بالقوة البدنية والقدرة على خوض الالتحامات، متوقعا له مستقبلا كبيرا على الساحة الأوروبية.

مانشستر سيتي يدخل سباق الموهبة المغربية

وفي الوقت الذي يتمسك فيه ليل باستمرار بوعدي، تتزايد التكهنات حول إمكانية رحيله في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه.

ويأتي مانشستر سيتي في مقدمة الأندية التي تتابع اللاعب، وسط تقارير تربط النادي الإنجليزي بإمكانية التحرك من أجل الحصول على خدماته، خصوصا مع النظر إليه كأحد المواهب القادرة على شغل دور مهم في خط الوسط مستقبلا.

ولا يقتصر السباق على مانشستر سيتي، إذ يحظى بوعدي أيضا باهتمام أرسنال، ما يضع ليل أمام اختبار حقيقي للحفاظ على أحد أبرز مواهبه الصاعدة.

ليل يلمح إلى قيمة ضخمة لبيع بوعدي

من جانب آخر، تدرك إدارة ليل جيدا أن تصاعد الاهتمام باللاعب قد يفتح الباب أمام عروض مالية ضخمة، خاصة في ظل المستويات التي يقدمها والتوقعات الكبيرة بشأن مستقبله.

وكان أوليفييه ليتانغ، رئيس نادي ليل، قد ألمح في وقت سابق إلى أن النادي لن يتنازل بسهولة عن خدمات بوعدي، مستشهدا بالقيم المالية المرتفعة التي شهدها سوق الانتقالات في صفقات لاعبي خط الوسط.

وأشار ليتانغ إلى صفقة انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، وساندرو تونالي إلى توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، معتبرا أن الإمكانات التي يمتلكها بوعدي تبرر المطالبة بقيمة مالية مرتفعة في حال اتخاذ قرار بيعه.

أيوب بوعدي بوعدي أنشيلوتي ليل الفرنسي أوروبا

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