مشجع تركي يوفي بوعده بعد انتقال صلاح لطرابزون

وفى أحد البائعين في الدوري التركي، بوعده بعدما قام بتوزيع نصف طن من البطيخ لانتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى الدوري التركي.

ونشر توران أيكورت مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يوزع البطيخ مجانًا على المواطنين والمارة أمام متجره، احتفالًا بانتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.

مقطع سابق

وكان بائع الخضار التركي قد ظهر في مقطع فيديو سابق، أعلن خلاله استعداده لتوزيع نصف طن من البطيخ مجانًا حال انضمام محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش، ناديه المفضل، وذلك خلال فترة المفاوضات السابقة بين اللاعب والنادي.

ورغم انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور وليس بشكتاش، أكمل أيضًا المشجع التركي وعده باكتمال انتقاله إلى الدوري التركي.