أحرز بها هدف اليد الشهير.. مزاد علني لبيع كرة مارادونا بتوقعات تتجاوز 10 مليون دولار

من المتوقع أن تسجل الكرة الشهيرة التي أحرز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا هدفه المثيرة للجدل بلمسة اليد في شباك منتخب إنجلترا بربع نهائي كأس العالم 1986، رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم المقتنيات الرياضية.

ووفقاً لشبكة RMC الفرنسية، ستُعرض الكرة في مزاد علني يُقام في الولايات المتحدة أواخر شهر أغسطس الجاري، حيث يُتوقع أن يتجاوز سعر بيعها حاجز الـ 10 ملايين دولار.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أشهر المحطات في تاريخ كرة القدم، إذ شهدت أيضاً تسجيل مارادونا لـ "هدف القرن" بعد مهارة فردية استثنائية راوغ فيها معظم لاعبي المنتخب الإنجليزي.