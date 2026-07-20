ابن مارادونا: والدي سيبقى الأعظم حتى لو فاز ميسي بـ 10 كؤوس عالم

أعاد دييجو أرماندو مارادونا جونيور، نجل أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا، الجدل حول المقارنة التاريخية بين والده وليونيل ميسي، مؤكدًا أن مكانة مارادونا لن تتأثر مهما حقق قائد الأرجنتين من ألقاب أو إنجازات مستقبلية.

وفي تصريحات نقلها موقع "تريبونا"، وصف مارادونا جونيور المقارنة المستمرة بين الأسطورتين بأنها غير منطقية، مشيرًا إلى أن ميسي نفسه لطالما أبدى احترامه لوالده، واعتبره الأفضل في تاريخ اللعبة.

وأوضح أن كرة القدم تغيرت كثيرًا بين جيل مارادونا والجيل الحالي، مؤكدًا أن الظروف التي خاض فيها والده مسيرته كانت مختلفة تمامًا من حيث قوة المنافسة وطبيعة الالتحامات والتحكيم، وهو ما يجعل المقارنة المباشرة بين الحقبتين غير عادلة.

وجاء حديث نجل مارادونا بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث أشاد بما قدمه منتخب "التانجو" خلال البطولة، مؤكدًا أن الوصول إلى النهائي جاء بفضل شخصية الفريق وروحه القتالية، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه ليونيل ميسي في قيادة المجموعة.

ورغم إشادته بميسي، شدد مارادونا جونيور على أن أي نجاح إضافي قد يحققه قائد الأرجنتين لن يغيّر قناعته بشأن الأفضل في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أن والده سيظل في الصدارة بالنسبة له.

واختتم تصريحاته برسالة حاسمة، قال فيها: "حتى لو تُوج ميسي بعشرة ألقاب في كأس العالم، فلن يتغير موقفي.. مارادونا سيبقى الأعظم."