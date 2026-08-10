مانشستر سيتي يستهدف صفقة مغربية لتعويض رحيل رودري

يواصل نادي مانشستر سيتي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بحثًا عن تدعيم خط وسط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث وضع المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، ضمن أبرز أهدافه خلال الفترة الحالية..

ويرى النادي الإنجليزي في بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، خيارًا مناسبًا لتعويض الإسباني رودري، الذي يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي والانتقال إلى صفوف برشلونة، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة.

ولفت اللاعب المغربي الأنظار بقوة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، بعدما قدم أداءً مميزًا، خاصة في المباراة الافتتاحية أمام البرازيل، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليصبح بعدها محط اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي نجح بالفعل في التوصل إلى اتفاق مع بوعدي بشأن الشروط الشخصية، بينما تتبقى المفاوضات مع نادي ليل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قيمة الصفقة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ليل تتمسك بالحصول على 130 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل اللاعب المغربي، وهو ما قد يمثل عقبة أمام النادي الإنجليزي في ظل ارتفاع المطالب المالية.

وتشير المعطيات الحالية إلى إمكانية حسم مستقبل بوعدي خلال الأيام المقبلة، حال نجاح مانشستر سيتي في التوصل إلى اتفاق مع ليل بشأن المقابل المالي، لتكون الصفقة بمثابة خطوة جديدة ومهمة في مسيرة اللاعب المغربي الشاب.