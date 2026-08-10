نادر رشاد: قرعة كأس الأمم الأفريقية متوازنة.. ونسعى للتأهل إلى الدور الثاني

أكد نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، أن قرعة كأس الأمم الأفريقية أسفرت عن مجموعة متوازنة، مشيرًا إلى جاهزية المنتخب لخوض منافسات البطولة وتحقيق أهدافه.

وقال رشاد عقب إجراء القرعة: «قرعة كأس الأمم الأفريقية أسفرت عن مجموعة متوازنة، تضم منتخب أنجولا، وصيف النسخة الماضية من البطولة، إلى جانب موزمبيق وتنزانيا».

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات: «نستهدف تقديم مستويات ونتائج متميزة خلال منافسات البطولة، والتأهل للدور الثاني، عبر صدارة المجموعة».

واختتم نادر رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني ولاعبي المنتخب سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق أهداف منتخب مصر في البطولة.