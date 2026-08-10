أحمد موسى: مرتكب جريمة التجمع يستحق عقوبة أكثر من الإعدام

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمله في تحقيق القصاص العادل من مرتكب جريمة التجمع الخامس، التي أسفرت عن مقتل أسرة كاملة، مؤكدًا أن بشاعة الواقعة وما تضمنته من تفاصيل تستدعي تطبيق أقصى عقوبة يقررها القانون بحق المتهم، بما يحقق العدالة ويبعث برسالة واضحة بشأن مواجهة الجرائم بالغة الخطورة، وإن الجريمة تمثل واقعة شديدة القسوة.

وشدد على أن المتهم ارتكب جريمة قتل بحق شخص كان يعرفه ويرتبط معه بعلاقة صداقة وشراكة، قبل أن تتطور الأحداث إلى استهداف باقي أفراد الأسرة، وهو ما وصفه بأنه مستوى غير مسبوق من الإجرام.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن تفاصيل الواقعة تكشف، بحسب ما تم تداوله، عن وجود تخطيط مسبق للجريمة، مشيرًا إلى أن المتهم استدرج الضحية إلى طريق العين السخنة، حيث وقعت جريمة القتل، قبل أن تمتد الجريمة إلى باقي أفراد الأسرة.

وقال إن المتهم لم يتوقف عند استهداف رب الأسرة، وإنما توجه لاحقًا إلى المنزل، واستهدف الزوجة وابنتيها، في واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة والحزن بين المواطنين، لافتًا إلى أن تفاصيل الحادث تثير تساؤلات عديدة حول الدوافع التي دفعت المتهم إلى ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن المتهم، وفقًا لما ورد بشأن الواقعة، استهدف الأسرة بهدف السرقة والاستيلاء على محتويات ثمينة، منتقدًا ما وصفه بحالة الطمع والجشع التي يمكن أن تدفع شخصًا إلى ارتكاب جريمة بهذه القسوة، وأن الجريمة لم تكن مجرد اعتداء عابر، وإنما واقعة شديدة الخطورة انتهت بفقدان أسرة كاملة لحياتها، معتبرًا أن حجم المأساة تسبب في حالة من الحزن بين قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة مع تعدد الضحايا داخل الأسرة الواحدة.

وشدد أحمد موسى، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في القضية، مؤكدًا أن دماء الضحايا يجب ألا تضيع، وأن الإجراءات القانونية ينبغي أن تسير بصورة حاسمة وسريعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جميع ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للقانون، وأن القضية تحتاج إلى التعامل معها بمنتهى الجدية.

وأوضح أن سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى المحاكمة من شأنها طمأنة أسرة الضحايا والرأي العام، والتأكيد على أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يرتكب جرائم بهذه الخطورة.

وتوقع أحمد موسى، أن تستكمل النيابة العامة إجراءاتها القانونية تجاه المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أهمية أن تبدأ إجراءات المحاكمة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، وأن تحقيق العدالة لا يعني فقط توقيع العقوبة التي يحددها القانون، وإنما يشمل أيضًا كشف ملابسات الجريمة كاملة، وتحديد المسؤوليات والدوافع، وإعطاء أسرة الضحايا حقها في معرفة تفاصيل ما حدث لأفرادها.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن بشاعة جريمة التجمع الخامس تستوجب وقفة حاسمة تجاه الجرائم التي تستهدف أرواح المواطنين وأمن الأسر، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة على من تثبت إدانته بعد استكمال المحاكمة، وأن تحقيق القصاص العادل يمثل مطلبًا مشروعًا لأسرة الضحايا والمجتمع.

كما أكد أن احترام القانون وسيادة العدالة يظلان الطريق الأساسي للتعامل مع مثل هذه الوقائع، وأن محاسبة مرتكب الجريمة وفق أحكام القانون تمثل ضمانة لحقوق الضحايا ورسالة ردع للمجرمين.