الزمالك يخفف الأحمال في مران اليوم استعدادًا لودية البلاستيك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي النادي في إطار معسكره المغلق بالعاصمة الجديدة، استعدادًا للموسم المقبل.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم قبل خوض ودية البلاستيك المقرر لها غدًا الثلاثاء خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

الزمالك يخفف الأحمال في مران اليوم

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خفيفة بالكرة.

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات الرسمية.



ويستعد فريق الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث سيشارك الفريق في الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتعاقد مع هيكا لتدعيم فريق الكرة الطائرة



نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع إبراهيم محمد «هيكا»، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» خلال الموسم الجديد.

ووقع «هيكا» على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور رامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شعلان، مدير الفريق.

ويأتي التعاقد مع «هيكا» في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالعناصر المميزة، استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة على مختلف البطولات.

الزمالك يطيح بـ سيف فاروق جعفر خارج ميت عقبة | تفاصيل





كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف اللاعب داخل القلعة البيضاء، بعد قرار إدارة النادي بإنهاء التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

الزمالك يقرر الاستغناء عن سيف جعفر





وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن سيف جعفر تلقى إخطارًا بعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة، وهو ما ترتب عليه استبعاده من معسكر الفريق الحالي، في ظل قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بعدم الاعتماد على اللاعب في المرحلة المقبلة.



وأوضح المصدر أن اللاعب يحترم قرارات الجهاز الفني وإدارة النادي، وينتظر حسم موقفه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استبعاده من المعسكر جاء بعد إبلاغه بعدم وجود حاجة فنية إلى خدماته.