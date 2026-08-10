الزمالك يتعاقد مع هيكا لتدعيم فريق الكرة الطائرة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع إبراهيم محمد «هيكا»، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» خلال الموسم الجديد.



الزمالك يتعاقد مع إبراهيم محمد «هيكا»

ووقع «هيكا» على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور رامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شعلان، مدير الفريق.

ويأتي التعاقد مع «هيكا» في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالعناصر المميزة، استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة على مختلف البطولات.

محمد إبراهيما هيكا

الزمالك يتعاقد مع إبراهيم محمد «هيكا»

الزمالك يطيح بـ سيف فاروق جعفر خارج ميت عقبة | تفاصيل



كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف اللاعب داخل القلعة البيضاء، بعد قرار إدارة النادي بإنهاء التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

الزمالك يقرر الاستغناء عن سيف جعفر





وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن سيف جعفر تلقى إخطارًا بعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة، وهو ما ترتب عليه استبعاده من معسكر الفريق الحالي، في ظل قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بعدم الاعتماد على اللاعب في المرحلة المقبلة.



وأوضح المصدر أن اللاعب يحترم قرارات الجهاز الفني وإدارة النادي، وينتظر حسم موقفه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استبعاده من المعسكر جاء بعد إبلاغه بعدم وجود حاجة فنية إلى خدماته.



وأشار إلى أن سيف جعفر يركز في الوقت الحالي على مستقبله خلال الفترة المقبلة، وينتظر معرفة التفاصيل النهائية الخاصة بفسخ التعاقد، قبل اتخاذ أي خطوات بشأن وجهته القادمة بعد قرار نادي الزمالك بالاستغناء عنه بشكل رسمي في الساعات القليلة الماضية وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.