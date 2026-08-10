الزمالك يطيح بـ سيف فاروق جعفر خارج ميت عقبة | تفاصيل

كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موقف اللاعب داخل القلعة البيضاء، بعد قرار إدارة النادي بإنهاء التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

الزمالك يقرر الاستغناء عن سيف جعفر





وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن سيف جعفر تلقى إخطارًا بعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة، وهو ما ترتب عليه استبعاده من معسكر الفريق الحالي، في ظل قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بعدم الاعتماد على اللاعب في المرحلة المقبلة.



وأوضح المصدر أن اللاعب يحترم قرارات الجهاز الفني وإدارة النادي، وينتظر حسم موقفه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استبعاده من المعسكر جاء بعد إبلاغه بعدم وجود حاجة فنية إلى خدماته.



وأشار إلى أن سيف جعفر يركز في الوقت الحالي على مستقبله خلال الفترة المقبلة، وينتظر معرفة التفاصيل النهائية الخاصة بفسخ التعاقد، قبل اتخاذ أي خطوات بشأن وجهته القادمة.

سيف فاروق جعفر يكلف وكيله بالبحث عن عروض خارج مصروأضاف أن اللاعب كان يرغب في الحصول على فرصة لإثبات نفسه داخل الفريق، إلا أن قرار الجهاز الفني جاء باستبعاده من الحسابات الفنية، ليبدأ اللاعب البحث عن خيارات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.



ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم التفاصيل النهائية المتعلقة بمستقبل سيف جعفر، سواء بإتمام فسخ التعاقد بشكل رسمي أو التوصل إلى صيغة أخرى بشأن استمراره أو رحيله عن صفوف الزمالك.



وكان سيف جعفر لاعب الفريق الأبيض قد كلف وكيله بالبحث عن عرض احتراف خارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم دخوله قائمة المباريات منذ شهر يناير الماضي مما دفع للتفكير في الرحيل.