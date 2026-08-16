هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها .



تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ،مرتدية فستان جلد اسود مكشوف الظهر .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.