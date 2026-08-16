خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024، والكشف عن أسباب عدم الاستفادة من هذه الكوادر الطبية الشابة، بالتزامن مع وجود عجز في بعض التخصصات داخل عدد من القرى والوحدات الصحية.

وأكدت" السعيد" أن استمرار انتظار آلاف الخريجين لقرارات التكليف يضعهم وأسرهم أمام أعباء مادية واجتماعية متزايدة، فضلًا عن حالة من عدم الاستقرار، في الوقت الذي تحتاج فيه وحدات صحية عديدة إلى دعم أطقمها الطبية، خاصة الوحدات التي شهدت تطويرًا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وطالبت عضو النواب الحكومة بوضع خريطة دقيقة للاحتياجات الفعلية من الكوادر والتخصصات الطبية بمختلف المحافظات، وربط قرارات التكليف بحجم الاحتياج والتوزيع الجغرافي، مع إعلان الأعداد والتخصصات المطلوبة بشكل واضح وشفاف أمام الخريجين.

كما دعت إلى إعطاء أولوية في التكليف للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية والنائية، إلى جانب توفير حوافز مناسبة تساهم في جذب الكوادر الطبية للعمل بهذه المناطق وضمان استمرارهم بها.

إعادة النظر في منظومة التكليف

وشددت السعيد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التكليف بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي ومستقبل الخريجين، مؤكدة أنه لا يمكن أن تستمر معاناة خريجين ينتظرون فرص التكليف، بينما تعاني في المقابل بعض الوحدات الصحية من نقص في الأطباء والتخصصات المختلفة.