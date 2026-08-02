«صحة البحر الأحمر»: الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين فى حملة 100 يوم صحة

أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين فى حملة (100 يوم صحة ).

وأشار إلى أن المبادرة في العام الرابع على التوالي تقدم خدماتها الطبية المجانية للمواطنين بهدف تعزيز وصول الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لأعمال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة موجها بتقديم كافة اوجة الدعم لضمان نجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وذكرت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، في بيان اليوم الأحد، أن فاعليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم، شهدت متابعة ومرور ميداني للدكتورة رانيا صفوت مدير إدارة الإعلام السكاني والثقافة الصحية والصحة والدكتورة بسمه يحيي منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية علي كافة أماكن الخدمة ومنها العيادات المتنقلة فى النادى الاجتماعي بالغردقة والشاطئ العام بالغردقة ووحدات الرعاية الاولية بمختلف أنحاء المحافظة .

وأكد العربي، أن هناك توفير خدمة الإحالة الي المستشفيات بالمحافظة عند الحاجة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن حملة 100 يوم صحة تشمل تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى والاعتلال الكلوى وارتفاع ضغط الدم ومبادرة دعم صحة المرأة والتي تشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدى والكشف المبكر عن الاورام السرطانية ومبادرة صحة الام والجنين ومبادرة السمعيات وخدمات تنظيم الأسرة من خلال السيارات المتنقلة وخدمات التطعيم وفحص المقلبين علي الزواج وخدمات دعم الصحة النفسية وخدمات الثقيف والتوعية الصحية.