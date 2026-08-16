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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إضاءة متطورة وإنشاء ممشى سياحي.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون

سور مجرى العيون
سور مجرى العيون
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال ترميم سور مجرى العيون والممشى السياحى المجاور له الممتد من ميدان السيدة عائشة حتى مستشفى المقطم، بطول كيلومتر، ضمن المخطط العام لتطوير القاهرة التاريخية والارتقاء بالرؤية البصرية الخاصة بها، وذلك لتحويلها إلى منطقة سياحية عالمية تربط بين مجمع الأديان وسور مجرى العيون ومنطقة مساجد آل البيت فضلا عن تكاملها مع منطقة تلال الفسطاط المجاورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه من المستهدف الانتهاء من المشروع بالكامل والممتد من مستشفى المقطم حتى كوبرى فم الخليج على مسافة ٣ كيلومتر  نهاية العام الجارى، .  

محافظ القاهرة 

وأضاف محافظ القاهرة أن المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والترميم  لسور مجرى العيون التاريخي بالقاهرة، شملت رفع المخلفات المحيطة به، وإزالة التعديات والمخلفات المتراكمة حول السور، وتنظيف الأسطح الحجرية وعزلها وحمايتها بطريقة علمية تحافظ على الأثر، وفتح العيون المغلقة، وتطوير محيط الأثر بانشاء ممشى سياحى ليكون وجهة جذب سياحى بقلب القاهرة يحول المنطقة إلى مزار عالمى متكامل دون المساس بالقيمة الأثرية الأصلية، مع إعادة إحياء المظهر الحضارى للمكان.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تم إنشاء منظومة إضاءة متطورة تنير السور بالكامل ليلًا بطريقة لا تؤثر على قيمته الأثرية مما يضفي لمسة جمالية  على المكان شملت إضاءة أرضية توضح تفاصيل السور الأثرى، وأعمدة ديكورية تراثية تناسب المكان لتضىء الممشى السياحى.


وأكد محافظ القاهرة أن جميع أعمال الصيانة والتنظيف والترميم تم تنفيذها باستخدام  أسلوب علمي معتمد تحت الإشراف الكامل لفريق من المرممين المتخصصين بالمجلس الأعلى للآثار، وبالتنسيق مع التفتيش الأثري المختص وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مستشفى المقطم سور مجرى العيون

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