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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

إلحاقًا بالبيان الإعلامي السابق بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق، تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الراغبين في حساب مجموعهم الاعتباري للالتحاق بالكليات العسكرية وكليات الشرطة والجامعات الأهلية والخاصة والأكاديميات، ضرورة التأكد في نهاية عملية التسجيل الإلكتروني من الموعد المحدد لهم للتوجه إلى مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لمراجعة أوراقهم، وذلك قبل إرسال المجموع الاعتباري المحتسب إلكترونيًا إلى الجهات الطالبة.

وتوضح الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري، دون تحديد موعد لتقديم أوراقهم إلى مكتب التنسيق لمراجعتها، يتعين عليهم التوجه إلى مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لمراجعة أوراقهم، حتى يتسنى إرسال مجاميعهم الاعتبارية إلكترونيًا إلى الجهات الطالبة في المواعيد المحددة.

كما تطمئن الوزارة الطلاب من الدول التي لم تظهر لهم استمارات التسجيل الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري على الموقع، بأن المنظومة ستتيح لهم إمكانية التسجيل خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي حال عدم تمكن الطالب من التسجيل إلكترونيًا لحساب المجموع الاعتباري من خلال الموقع، فعليه التوجه فورًا إلى مكتب التنسيق بجامعة القاهرة، للعمل على حل المشكلة وإتمام إجراءات التسجيل.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية احتساب المجموع الاعتباري للطلاب هي عملية مستقلة بذاتها، وخدمة يقدمها مكتب التنسيق للطلاب لتمكينهم من التقدم إلى الكليات والجهات التي تطلبه كأحد شروط التقدم إليها، ولا تُعد عملية احتساب المجموع الاعتباري في حد ذاتها تنسيقًا لطلاب الشهادات المعادلة على الإطلاق.

وسوف تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام القليلة القادمة، تفاصيل وإجراءات تقدم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وطلاب الشهادات المصرية، ومنها شهادة إتمام الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وشهادة النيل الدولية، وغيرها، إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية.

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