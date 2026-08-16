خلاف قديم.. مصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر والأمن يكشف التفاصيل

تحولت مشادة كلامية بين اثنين من أبناء منطقة الطارف التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر إلى واقعة قتل مأساوية بعدما تجددت خلافات سابقة بينهما وتطورت الأمور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض أسفر عن مصرع أحدهما متأثرا بإصابته في الرقبة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة القرنة وسقوط أحد الأشخاص مصابا خلال الواقعة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ وإجراء الفحص تبين مصرع “م أ م” البالغ من العمر 55 عاما والمقيم بدائرة المركز بعد تعرضه لاعتداء باستخدام سلاح أبيض خلال المشاجرة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة لم تكن وليدة اللحظة وأنها جاءت نتيجة خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم قبل أن تتجدد الخلافات بينهما وتتحول إلى مشاجرة انتهت بسقوط المجني عليه قتيلا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم في الواقعة ويدعى “ع ح م” ويبلغ من العمر 27 عاما والمقيم بذات المنطقة حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها وأسبابها واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأنها.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحريات وسماع أقوال شهود الواقعة لكشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث.