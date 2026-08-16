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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدارس الأقصر تستنفر استعدادا للعام الدراسي الجديد.. تجهيزات مكثفة قبل عودة الطلاب

مدارس الأقصر تستنفر استعدادا للعام الدراسي الجديد.. صيانة ونظافة وتجهيزات مكثفة قبل عودة الطلاب
مدارس الأقصر تستنفر استعدادا للعام الدراسي الجديد.. صيانة ونظافة وتجهيزات مكثفة قبل عودة الطلاب
شمس يونس

تواصل مدارس محافظة الأقصر استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة المدارس وتجهيزها قبل بدء الدراسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبقيادة أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتعمل المدارس خلال الفترة الحالية على استكمال أعمال الصيانة البسيطة بمختلف المنشآت التعليمية، مع مراجعة جميع المرافق والتجهيزات والتعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وتتضمن أعمال التجهيز إصلاح صنابير المياه ومراجعة أعمال الكهرباء ومعالجة بعض الدهانات والجدران وصيانة المقاعد وتغيير الأعلام، إلى جانب تدوير الرواكد وفقا للقواعد والقوانين المنظمة وتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية التي تحتاجها كل مدرسة.

في الوقت نفسه، تكثف المدارس أعمال النظافة العامة وتهذيب الحدائق وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار وفقا للضوابط المعمول بها، بهدف تحسين المظهر العام للمدارس وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والمعلمين والعاملين.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر قد وجه جميع الإدارات التعليمية بضرورة البدء المبكر في أعمال النظافة وتهذيب الحدائق واستكمال أعمال الصيانة مع تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس والتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة.

وأكد أسامة حمدان أن توفير بيئة تعليمية نظيفة وآمنة ومنظمة يعد أحد العناصر الأساسية لنجاح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن جاهزية المدرسة لا تقتصر على الفصول والمباني فقط وإنما تشمل المرافق والمظهر العام والتنظيم الإداري بما يوفر المناخ الملائم للطلاب ويساعدهم على بدء عامهم الدراسي في أجواء مستقرة.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار أعمال المتابعة خلال الأيام المقبلة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر داخل المدارس، مع ضرورة رفع مستوى الاستعداد لضمان انطلاق العام الدراسي بصورة منظمة تليق بطلاب محافظة الأقصر.

على الجانب الإداري، وجه حمدان المدارس بضرورة إعداد وتجهيز سجلات شئون الطلاب والعاملين والتأكد من استيفائها وتحديث بياناتها أولا بأول بما يضمن انتظام العمل منذ اليوم الأول للدراسة.

كما وجه المعلمين والأخصائيين بمختلف التخصصات إلى تجهيز سجلاتهم المهنية وخطط العمل والمناهج الدراسية والاستعداد لتنفيذها وفقا للتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

وشملت التوجيهات كذلك ضرورة قيام المدارس بسحب مخصصاتها من الكتب الدراسية من الإدارات التعليمية والتأكد من استكمال التجهيزات اللازمة قبل استقبال الطلاب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بالأقصر لرفع درجة الاستعداد داخل المدارس وتجهيز المنشآت التعليمية من مختلف الجوانب بما يضمن بداية منظمة للعام الدراسي الجديد.

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