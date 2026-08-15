أهالي الشيخ أحود يجمعون 262 ألف جنيه لشراء أتوبيس لمرضى الأورام في جنوب الأقصر

في مشهد جديد يجسد روح التكافل بين أبناء القرى بمحافظة الأقصر نجح أهالي قرية الشيخ أحود بمدينة إسنا في جمع 262 ألف جنيه ضمن مبادرة أهلية تستهدف شراء أتوبيس لخدمة مرضى الأورام من أبناء القرية ونقلهم إلى مستشفى الأورام بمدينة طيبة خلال رحلات العلاج

وجاءت المبادرة استجابة لمعاناة عدد من المرضى وأسرهم مع تكرار الانتقال إلى المستشفى وما يترتب على ذلك من مشقة بدنية وأعباء مالية خاصة مع احتياج المرضى إلى السفر بشكل مستمر لتلقي جلسات وفحوصات العلاج.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء القرية الذين حرصوا على تقديم ما يستطيعون للمساهمة في توفير وسيلة نقل تكون متاحة للمرضى وتساعدهم على الوصول إلى المستشفى في ظروف أكثر راحة بدلًا من تحمل مشقة الانتقال بصورة فردية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأبناء القرية أثناء جمع وفرز المبالغ التي تم التبرع بها داخل أحد مساجد الشيخ أحود حيث ظهر حجم المساهمات التي شارك بها الأهالي في المبادرة التي تحولت إلى عمل جماعي لخدمة مرضى الأورام.

ويستهدف القائمون على الحملة استكمال قيمة شراء الأتوبيس وتجهيزه ليكون مخصصًا لنقل مرضى الأورام من أبناء القرية إلى مستشفى الأورام بمدينة طيبة ذهابًا وإيابًا بما يضمن استمرار الاستفادة منه في الرحلات العلاجية.

وأكد الأهالي أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على توفير وسيلة مواصلات فقط وإنما تقديم دعم حقيقي للمرضى وأسرهم ومساعدتهم في مواجهة واحدة من أكثر المراحل صعوبة خلال رحلة العلاج.

وأوضح أبناء القرية أن الوصول إلى مبلغ 262 ألف جنيه في بداية الحملة يعكس حجم التكاتف بين الأهالي ورغبتهم في إنجاز المبادرة والوصول بها إلى هدفها النهائي مؤكدين استمرار جهود جمع التبرعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المبلغ المطلوب.

وتستمر حملة أهالي الشيخ أحود لجمع باقي قيمة الأتوبيس وسط دعوات للمشاركة في المبادرة المجتمعية حتى يتحول المبلغ الذي جمعه أبناء القرية إلى وسيلة نقل دائمة تخدم مرضى الأورام وتخفف عنهم وعن ذويهم مشقة السفر المتكرر خلال رحلة العلاج.