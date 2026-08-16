الزمالك يحذّر «بيزيرا» من التصعيد ضده ويُطالبه بالعودة إلى التدريبات

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن آخر تطورات أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، في ظل استمرار غيابه عن معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، ورغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أضا خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن إدارة الزمالك أبلغت بيزيرا خلال جلسة عبر تطبيق «زووم» بأنها لن تدخل في مفاوضات بشأن رحيله في الوقت الراهن، بسبب أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي وحاجته إلى الحفاظ على قائمته الحالية.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك وجهوا تحذيرًا واضحًا للاعب من الاستمرار في الغياب عن الفريق، وطالبوه بالعودة إلى مصر في أسرع وقت والانتظام في التدريبات، مع التأكيد على أن العقوبات الموقعة عليه قد تتصاعد مع استمرار غيابه، وتزداد حدتها مع مرور كل يوم.

أشار أضا إلى أن الزمالك قد يعيد النظر في مستقبل بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي يبدو أمرا صعبا في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع أزمة القيد التي يعاني منها النادي.

أضاف أن الموافقة على بيع اللاعب في الوقت الحالي ستكون مرتبطة بوصول عرض مالي قوي يرضي إدارة الزمالك، على ألا تقل القيمة المطلوبة عن 6 ملايين دولار، في ظل تمسك النادي بالحصول على مقابل مناسب حال اتخاذ قرار الاستغناء عن اللاعب.

اختتم محمد طارق أضا بالتأكيد على أن جلسة التواصل مع بيزيرا انتهت بتشديد مسؤولي الزمالك على ضرورة عودته إلى القاهرة والانتظام مع الفريق، مع تحذيره من أن استمرار الغياب قد يدفع النادي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تقديم شكوى رسمية ضده.