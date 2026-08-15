ترسيخ قيم التكافل.. الأوقاف توزع 12 طنًّا من لحوم الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات

واصلت وزارة الأوقاف، توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث شهدت محافظات الجيزة، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، تسلُّم دفعات جديدة من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1448هـ، لصالح الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي (12) طنًّا من اللحوم البلدية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه التكافل المجتمعي.

وشملت الكميات التي تم تسليمها: (2) طن بمحافظة الجيزة، و(2) طن بمحافظة الغربية، و(2) طن بمحافظة كفر الشيخ، و(2) طن بمحافظة البحيرة، و(2) طن بمحافظة القليوبية، و(2) طن بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي (12) طنًّا من اللحوم البلدية.

ويُعد مشروع صكوك الأضاحي أحد أبرز المشروعات المجتمعية التي تنفذها وزارة الأوقاف، حيث يواصل تحقيق أهدافه في إيصال الدعم الغذائي إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.