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كيا تاسمان X-PRO PLUS بقوة 281 حصانا.. كم سعر البيك أب الكورية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا تاسمان X-PRO PLUS بقوة 281 حصانا.. كم سعر البيك أب الكورية؟

كيا تاسمان X-PRO PLUS
كيا تاسمان X-PRO PLUS
صبري طلبه

تقدم كيا تاسمان نفسها كواحدة من أبرز سيارات البيك أب التابعة للعلامة الكورية، وتأتي X-PRO PLUS كإحدى الفئات مرتفعة التجهيزات ضمن هذه السيارة، وتجمع هذه النسخة بين محرك البنزين التيربو ونظام الدفع الرباعي، إلى جانب تجهيزات تقنية داخل المقصورة، بينما يصل سعرها في السوق السعودي إلى 210,478 ريالًا.

محرك كيا تاسمان X-PRO PLUS

تعتمد كيا تاسمان X-PRO PLUS على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من أربع أسطوانات وبسعة 2.5 لتر مع شاحن تيربو، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام قيادة رباعي 4WD. 

كيا تاسمان X-PRO PLUS

ويولد المحرك قوة تبلغ 281 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 422 نيوتن متر، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 8.5 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 185 كم في الساعة، وتأتي هذه الأرقام مع خزان وقود بسعة 80 لترًا.

بيك أب متوسطة الحجم بأبعاد كبيرة

تصنف تاسمان X-PRO PLUS ضمن سيارات البيك أب متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 5,410 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,930 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,920 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,270 مم.

وتضم السيارة كيا تاسمان X-PRO PLUS مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب مصابيح خلفية بالتقنية نفسها، بينما ترتكز على جنوط رياضية، ومقدمة كبيرة ذات شبكة واسعة وعتبات جانبية.

كيا تاسمان X-PRO PLUS

تجهيزات كيا تاسمان X-PRO PLUS

تحتوي المقصورة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بينما تحصل السيارة على نظام صوتي مكون من 8 سماعات من  Harmon Kardon، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 12 بوصة.

وتتضمن تاسمان X-PRO PLUS شاحنًا لاسلكيًا للهاتف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق للتحكم في درجات الحرارة داخل المقصورة، كما تأتي بمقاعد كهربائية، فيما تحصل عجلة القيادة على وظائف متعددة تتيح للسائق التحكم في عدد من الخصائص أثناء القيادة.

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