أسعار كيا EV2 الكهربائية الجديدة في السعودية

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV2 الكهربائية، وتنتمي EV2 لفئة السيارات الكروس أوفر وهي مصممة لتلبية احتياجات المدن، وتجمع بين الكفاءة العالية التصميم العصري والمساحة الداخلية الرحبة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، MG4 الكهربائية، وفورد بوما Gen-E، ورينو 4 الكهربائية .

سيارة كيا EV2 الكهربائية الجديدة





أبعاد كيا EV2 الكهربائية

تتوافر سيارة كيا EV2 الكهربائية في سوق السيارات بطول 4060 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1575 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2565 مم .

سيارة كيا EV2 الكهربائية الجديدة



مواصفات كيا EV2 الكهربائية

زودت سيارة كيا EV2 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم صندوقي أنيق مع مصابيح أمامية على شكل خريطة النجوم، ومعامل سحب هوائي منخفض (0.29) يعزز الكفاءة، وبها عجلات مقاس 16 بوصة، وبها شاشتان رقمية مقاس 12.3 بوصة للسائق والركاب، وبها شاشة إضافية مقاس 5.4 بوصة للتحكم بالمناخ، وبها مقاعد أمامية مدفأة بشكل قياسي، وبها خيارات تعديل كهربائي وحفظ وضعيات الجلوس، وبها مساحة رأس ممتازة بفضل التصميم العمودي.

سيارة كيا EV2 الكهربائية الجديدة

محرك كيا EV2 الكهربائية

تحصل سيارة كيا EV2 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعة 42.2 كيلووات/ٍاعة، ويمكنها قطع مسافة 196 كم/ساعة، ويمكن ان تصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها قوة 144 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة كيا EV2 الكهربائية الجديدة

تستمد سيارة كيا EV2 الكهربائية قوتها من بطارية سعة 61 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 281 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وبها قوة 134 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا EV2 الكهربائية

سيارة كيا EV2 الكهربائية الجديدة

تباع سيارة كيا EV2 الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .