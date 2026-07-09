سيارات سيدان 2026 جديدة في السعودية

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: فولكس فاجن جيتا، وسوبارو WRX، واودي a5، ومرسيدس بنز EQE، وبي ام دبليو i7 .

بي ام دبليو I7 موديل 2026

تحصل سيارة بي ام دبليو I7 موديل 2026 على قوتها من بطارية سعة 105.7 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 449 حصانا، وبها عزم دوران 660 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

بي ام دبليو I7 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة بي ام دبليو I7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 650 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو I7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 710 آلاف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو I7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 765 ألف ريال سعودي.

مرسيدس بنز EQE موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس بنز EQE موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 90.6 كيلووات/ساعة، وبها قوة 315 حصانا، وعزم دوران 765 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

مرسيدس بنز EQE موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة مرسيدس بنز EQE موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 411 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز EQE موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 415 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس بنز EQE موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 597 ألف ريال سعودي.

أودي a5 موديل 2026

قوة سيارة أودي a5 موديل 2026 تصل إلى 200 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

اودي a5 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة أودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 233 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة أودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 239 ألف ريال سعودي.

سوبارو WRX موديل 2026

عزم دوران سيارة سوبارو WRX موديل 2026 يصل إلى 350 نيوتن/متر، وبها قوة 275 حصانا، ومحرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

سوبارو WRX موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 141 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 186 ألف ريال سعودي.

فولكس فاجن جيتا موديل 2026

تنقل قوة سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2026 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 158 حصانا، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر.

فولكس فاجن جيتا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 94 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 117 ألف ريال سعودي.