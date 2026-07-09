مواصفات هونج تشي أوسادو 2026 السيدان

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هونج تشى أوسادو موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هونج تشى أوسادو موديل 2026، وتنتمي أوسادو لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هونج تشى أوسادو موديل 2026

هونج تشى أوسادو موديل 2026

تحتوي سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هونج تشى أوسادو موديل 2026

هونج تشى أوسادو موديل 2026

تحصل سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها عزم دوران 255 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هونج تشى أوسادو موديل 2026

هونج تشى أوسادو موديل 2026

تمتلك سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر هونج تشى أوسادو موديل 2026

هونج تشى أوسادو موديل 2026

تباع سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 679 ألف جنيه .