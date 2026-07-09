مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، وتعتبرها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول، من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

كما تشدد على أن أمن دول الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددةً رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة.