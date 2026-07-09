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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر: تباين الآراء حول مستوى امتحان الفيزياء.. والتاريخ متوسط

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت اليوم ردود الأفعال حول مستوى امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026  لطلاب علمي، وامتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها، إن هناك تباينا في الآراء حول مستوى امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، حيث ذكر أولياء أمور وطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة، ومنها جاء من النماذج الاسترشادية وأفضل من امتحان الكيمياء، بينما رأى طلاب آخرون أن الامتحان صعب ويحتاج وقت أكبر من المخصص للامتحان.

وأوضحت أن طلاب القسم الأدبي بعضهم ذكروا أن امتحان التاريخ جاء في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة جيدة بنسبة كبيرة، وتم حل جميع الأسئلة وبعضها من النماذج الاسترشادية، بحسب قولهم.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر  على أولياء الأمور بضرورة تشجيع أبنائهم على ضرورة التركيز في الامتحانات القادمة ومراجعتها جيدا دون تشتيت، وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة حتي يستطيعوا مراجعة المواد في جو من الهدوء، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وقد أدى طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، صباح اليوم الخميس، بالنظام الجديد والقديم، بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد عدد (680067) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم عدد (1990) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ (النظام الجديد) بإجمالى عدد (192928)، والنظام القديم بعدد (468) وذلك أمام عدد (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

وأكد  خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

امتحان التاريخ امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ثانوية عامة

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