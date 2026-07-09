خطوة تاريخية.. مدبولي يصل محطة الضبعة النووية للاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي محطة الضبعة النووية لبشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع قبل الاحتفالية مع وزير الكهرباء والقائمين علي تنفيذ المحطة .

محطة الضبعة النووية تتكون من 4 مفاعلات نووية

وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

ويتميز المفاعل النووى المصرى بعدة مميزات، أهمها أنه من مفاعلات الجيل الثالث Vv-er1200، ضد الحوادث الضخمة، حيث يتحمل سقوط طائرة.

وتتضمن مفاعلات الجيل الثالث حماية من التسرب الإشعاعى، كما يمكنه توفير 15 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وستحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ما توفره من طاقة كهربائية نظيفة وخضراء ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.

وتضم محطة الضبعة، المقامة بمحافظة مطروح، أربع وحدات نووية من طراز الجيل الثالث المطور VVER-1200، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل وحدة، ومن المخطط أن تدخل الوحدة الأولى الخدمة خلال عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعا لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مزيج الطاقة في مصر.

ويعد وعاء ضغط المفاعل أحد أهم المكونات الرئيسية داخل الوحدة النووية، حيث يحتوي على قلب المفاعل الذي تتم بداخله التفاعلات النووية بصورة آمنة ومتحكم بها، ويتميز الوعاء بقدرته على تحمل الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع إحكام كامل يمنع أي تسرب، بما يجعله عنصر أساسي في منظومة السلامة والأمان بالمحطة.

وجرى تصنيع وعاء الضغط داخل مصنع "إيجورا" التابع لمؤسسة روساتوم الروسية، ويزيد وزنه على 330 طن، فيما شارك متخصصون من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في جميع مراحل التصنيع والتفتيش الفني، لضمان مطابقته لمعايير الجودة العالمية قبل شحنه إلى مصر.

ويمثل مشروع محطة الضبعة أحد أكبر المشروعات القومية في قطاع الطاقة، إذ يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتوفير كهرباء مستقرة ونظيفة منخفضة التكلفة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، سواء داخل المشروع أو في الصناعات والخدمات المرتبطة به، بما يعزز نقل التكنولوجيا وبناء الكوادر الوطنية في المجال النووي.