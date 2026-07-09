من بناء الكفاءات إلى توطين التكنولوجيا | «الضبعة» تصنع المستقبل .. أمجد الوكيل يكشف أهم إرث استراتيجي للمشروع النووي

قال الدكتور أمجد الوكيل، عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ورئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن المكسب الاستراتيجي الأهم، والأثر الذي سيبقى لعقود طويلة من المشروع النووي العملاق، يتمثل في نجاح مصر في تأسيس مدرسة وطنية متقدمة لإدارة وتنفيذ المشروعات النووية الكبرى، وهي "مدرسة الضبعة النووية".

وأضاف الوكيل أن مصر تمتلك اليوم رصيدًا حقيقيًا من الكفاءات المصرية التي تتمتع بالمعرفة والخبرة اللازمة للمشاركة في تنفيذ وإنشاء وتشغيل وإدارة المحطات النووية، ليس فقط داخل مصر، بل أيضًا في المشروعات النووية المستقبلية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الاحتفال اليوم بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يجسد مرحلة جديدة من مراحل التقدم في تنفيذ المشروع، ويؤكد أن مشروع الضبعة لم يعد مجرد مشروع لإنشاء أربع وحدات نووية لإنتاج الكهرباء، بل أصبح نموذجًا وطنيًا متكاملًا لبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وكشف الوكيل أنه يعتز كثيرًا بأنه كان، إلى جانب زملائه في هيئة المحطات النووية، ثم من خلال عضويته بالجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، جزءًا من هذا الجهد الوطني الذي أسهم في وضع اللبنات الأولى لهذه المدرسة، والتي ستظل أحد أهم معالم الإرث الاستراتيجي الذي سيتركه مشروع الضبعة للأجيال القادمة.

الاستثمار في الإنسان أولًا

وأكد الوكيل أنه منذ البداية كانت هناك قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي ليس في المعدات أو المنشآت، وإنما في الإنسان المصري؛ فهو من يشغّل المحطات، ويحافظ عليها، ويطورها، وينقل خبراتها إلى الأجيال التالية.

ومن هذا المنطلق، تبنت هيئة المحطات النووية استراتيجية متكاملة لبناء القدرات البشرية، أشرف الدكتور أمجد الوكيل على المساهمة في إعدادها وتنفيذها، وارتكزت على أربعة محاور رئيسية:

التدريب المحلي بالتعاون مع الاستشاري الفني الدولي والجهات الوطنية ذات الصلة.

التدريب الدولي من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع الجانب الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التدريب أثناء العمل عبر المشاركة المباشرة في جميع مراحل التنفيذ، بما أتاح نقل الخبرات العملية بصورة مباشرة ومستدامة.

إعداد كوادر قيادية قادرة على إدارة وتشغيل المحطات النووية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أنه أصبح هناك اليوم مئات المهندسين والمتخصصين المصريين الذين اكتسبوا خبرات متميزة في مجالات مراجعة التصميم، والإشراف الهندسي، وضمان الجودة، وإدارة المشروعات، والأمان النووي، والتشغيل، والاستعداد للتشغيل، وهو ما انعكس بوضوح في المشاركة الفاعلة للكوادر المصرية في إنجاز المراحل التنفيذية المتقدمة التي يشهدها المشروع تباعًا.

توطين الصناعة وسلاسل الإمداد

وأوضح أنه بالتوازي مع بناء الكفاءات البشرية، وضعت الدولة خطة واضحة لتوطين التكنولوجيا وتعظيم مشاركة الصناعة الوطنية في المشروع، من خلال دمج عشرات الشركات المصرية في سلاسل الإمداد، مع تحديد مستهدفات متدرجة لزيادة نسبة المكون المحلي من وحدة إلى أخرى، بحيث لا تقل عن 20% في الوحدة النووية الأولى، ولا تقل عن 35% في الوحدة النووية الرابعة.

وأضاف أن مفهوم توطين التكنولوجيا لا يقتصر على تصنيع بعض المكونات محليًا، بل يمتد ليشمل نقل المعرفة، وتأهيل الموردين، وتطوير القدرات الصناعية، وبناء قاعدة وطنية قادرة على المنافسة والمشاركة في المشروعات النووية المستقبلية.

وأكد أن الاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية يمثل رسالة واضحة بأن البرنامج النووي المصري يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، وأن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة رؤية استراتيجية آمنت ببناء الإنسان المصري، وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم دور الصناعة الوطنية، بما يضمن استدامة البرنامج النووي المصري لعقود قادمة.

واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم هو الترجمة العملية لرؤية الدولة، التي لم تستهدف إنشاء أربع وحدات نووية لإنتاج الكهرباء فحسب، وإنما استهدفت، منذ البداية، بناء صناعة مصرية متكاملة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الخبرات، وإعداد أجيال من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة البرنامج النووي المصري لعقود قادمة.