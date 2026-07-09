قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا
جوزاف عون يطالب السفير الأمريكي بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
أوائل الدبلومات الفنية 2026 من 15محافظة ..والنتيجة بعد قليل على صدى البلد
«العملية حسام حسن» .. هاكر يعرض قاعدة بيانات من الاتحاد الأرجنتيني للبيع
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل
إيران.. الحرس الثوري يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية
تفاصيل أبرز حالات الغش المرصودة بلجان الثانوية العامة حتى الآن
التعليم: لجان الوزارة منتشرة بجميع المحافظات لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة
ضبط طالب أثناء محاولة الغش الاكتروني في امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
تداول إجابات الفيزياء والتاريخ أثناء تأديتهما بلجان الثانوية العامة عبر تليجرام
وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نطلب إذنًا لدخول لبنان .. وباقون في الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للآثار يفتتح مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمصر القديمة

مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة
مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة
محمد الاسكندرانى

تفقد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة وافتتاحه، تمهيدًا لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية، وذلك بمرافقة الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والشيخ أحمد جمال، وكيل أول مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وسعيد شبل، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي منطقة آثار مصر القديمة، وممثلي وزارة الأوقاف.

أبرز أعمال الترميم

وخلال الجولة التفقدية بالمسجد، استعرض  مصطفى صبحي، مدير عام منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط والمشرف على المشروع، من خلال مجموعة من اللوحات التوضيحية، أبرز أعمال الترميم التي نُفذت ضمن المشروع، والتي شملت الأعمال إجراء الدراسات والتوثيق الأثري والفوتوغرافي للمسجد، والتحليل المعماري والرصد المساحي، إلى جانب أعمال الترميم الإنشائي التي تضمنت تدعيم وحقن الأساسات، ومعالجة الشروخ بالحوائط، وصيانة السقف وتنظيف الأحجار، فضلًا عن ترميم ومعالجة السلالم والعناصر الخشبية والرخامية والزجاجية، واللوحة التأسيسية للمسجد، بالإضافة إلى تطوير نظام الإضاءة بما يتناسب مع الطابع الأثري والمعماري للمبنى.

وأكد الدكتور هشام الليثي أن مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير يعكس توجه وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، نحو الحفاظ المستدام على التراث الثقافي والمباني الأثرية في مصر، وصونها للأجيال القادمة، بما يضمن استمرارية دورها الحضاري والديني والمجتمعي. وأشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة وكافة الجهات الداعمة للمشروع، مثمنًا الجهود التي بذلتها فرق العمل المشاركة في تنفيذ مختلف أعمال الترميم والتطوير.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ضياء زهران بالجهود المبذولة في أعمال الترميم، والتي أسهمت في استعادة المسجد لطابعه الأثري والمعماري، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات وفرق العمل التي ساهمت في إنجاز المشروع. وأكد على استعداد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تنفيذ المزيد من مشروعات الترميم وافتتاح المواقع والمباني الأثرية، والحفاظ على عناصر التراث الثقافي والمعماري.

ويُعد مسجد محمد بك الصغير أحد المعالم التاريخية البارزة بمنطقة مصر القديمة، إذ أُعيد بناؤه في عهد السلطان الأشرف برسباي عام 830هـ، ثم جُدد خلال العصر العثماني سنة 1287هـ على يد محمد ميرزا باشا. ويتميز المسجد بمدخله الجنوبي المزخرف بعقد كبير ودلايات حجرية، وسقفه الخشبي الذي تتوسطه شخشيخة، فضلًا عن مئذنته ذات الدورات الثلاث، ومنبره الخشبي، ومحرابه المزخرف بالنقوش النباتية والكتابية، بما يعكس ما يتمتع به المبنى من قيمة تاريخية وفنية ومعمارية متميزة.

مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير مسجد محمد بك الصغير مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة محمد بك الصغير الأعلى للآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

الدواجن والبيض

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الذهب

الذهب يقلص خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير الرياضة - وزير شئون المجالس النيابية

وزير الرياضة يلتقي وزير شئون المجالس النيابية لمناقشة ملف النواب وتلبيه طلباتهم

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تختتم فعاليات البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية

مصطفى شوبير

يعقوب السعدي يشيد بمصطفى شوبير: كتب اسمه بين أجمل حكايات كأس العالم

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد