توثيق وتسجيل البلوكات المعمارية ورش عمل بـ الأعلى للآثار

أعلنت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، عن ورشة عمل تدريبية تنظمها إدارة مراكز تدريب الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، من الفترة 14 حتى 16 يوليو الجاري من خلال «مركز تدريب مصر العليا» بعنوان توثيق وتسجيل البلوكات المعمارية الأثرية وأرشفتها.

وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار

أوضحت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، أن ورشة العمل تتضمن المهارات التالية.

-التعرف على أنواع البلوكات والعناصر المعمارية الأثرية.

-التمييز بين الوظائف المعمارية المختلفة للبلوكات الحجرية.

-إعداد وصف أثري ومعماري دقيق للبلوكات الحجرية.

-تسجيل القياسات والخصائص الفنية والزخرفية.

-تطبيق أُسس التوثيق الفوتوغرافي للبلوكات الأثرية.

-استخدام استمارات التسجيل الميداني بكفاءة.

-تنظيم ملفات البلوكات وربطها بالصور والرسومات والوثائق المُصاحبة.

-تطبيق مبادئ الأرشفة الورقية والرقمية للبيانات الأثرية.

-إعداد ملف توثيق متكامل للبلوك المعماري.



وتستهدف الورشة "مفتشو الآثار، أمناء المتاحف والمخازن المتحفية، أخصائيو ترميم الآثار" العاملون بنطاق محافظات مصر العليا.