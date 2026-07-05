البلطي يبدأ من 77 جنيهاً والجمبري يواصل الارتفاع .. أسعار الأسماك اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 تباينًا داخل الأسواق، مع استمرار البلطي في تسجيل مستويات مناسبة للمستهلكين، إذ يبدأ سعر البلطي الصغير من نحو 77 جنيهًا للكيلو، بينما سجل فيليه البلطي واحدة من أكبر الارتفاعات بقيمة قاربت 20 جنيهًا، كما واصلت أسعار الجمبري بمختلف أنواعه اتجاهها الصاعد، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار عدد من الأصناف، أبرزها السبيط والماكريل المجمد والشعور، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.

أسعار البلطي اليوم



البلطي (ممتاز): 114.32 جنيهًا للكيلو.

البلطي (صغير): 76.98 جنيهًا للكيلو.



بلطي أسواني: 98.68 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي: 190.69 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض: 166.38 جنيهًا للكيلو.

بياض (ممتاز): 161.61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم



الماكريل المجمد: 156.71 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 4.50 جنيه.

بلطي أسواني: 98.68 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.50 جنيه.

مكرونة سويسي: 126.71 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.96 جنيه.

السبيط: 336.88 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 26.45 جنيهًا.



السردين المجمد: 105.34 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.46 جنيه.

الشعور: 183.85 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 19.01 جنيهًا.

الموزة: 115 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.62 جنيه.

القرش: 104.23 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.19 جنيه.

الحدادي: 84.29 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.71 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم



فيليه البلطي: 190.69 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 19.49 جنيهًا.

البلطي (ممتاز): 114.32 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 2.74 جنيه.

قشر بياض: 166.38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 2.49 جنيه.

بياض (ممتاز): 161.61 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.29 جنيه.

الجمبري (وسط): 400.95 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 16.26 جنيهًا.



الجمبري (صغير): 296.81 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 33.37 جنيهًا.

الجمبري (ممتاز): 500.81 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10.97 جنيهًا.

الجمبري الجامبو: 640.94 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20.40 جنيهًا.

المكرونة الخليجي: 121.88 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 8.84 جنيه.

الثعابين: 376.09 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 23.48 جنيهًا.

الوقار: 301.39 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 22.95 جنيهًا.

القاروص: 297.71 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 23.36 جنيهًا.

المرجان (ممتاز): 184.24 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 13.91 جنيهًا.



المرجان (وسط): 144.70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 14.36 جنيهًا.

البربوني (ممتاز): 219.38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 26.79 جنيهًا.

البربوني (متوسط): 162.96 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 14.69 جنيهًا.

الكابوريا: 166.36 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5.43 جنيه.

موسى: 301.14 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.76 جنيه.

السمك: 157.30 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 1.55 جنيه.