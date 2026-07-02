ارتفاع البلطي والجمبري يقود حركة أسعار الأسماك بالأسواق



شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 2 يوليو 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها البلطي والجمبري والكابوريا، مقابل تراجع أسعار أنواع أخرى مثل السبيط والبربوني والمكرونة، وسط استمرار اهتمام المستهلكين بمتابعة تحركات أسعار المنتجات البحرية.



صعود البلطي



ارتفع سعر البلطي الممتاز إلى 107.97 جنيه للكيلو بزيادة 3.42 جنيه، فيما صعد البلطي الأسواني إلى 97.42 جنيه للكيلو بارتفاع 5.94 جنيه، كما سجل البلطي الصغير 71.67 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 1.32 جنيه.



قفزة الجمبري



سجل الجمبري الوسط 388.45 جنيه للكيلو بزيادة 3.89 جنيه، بينما ارتفع الجمبري الصغير إلى 273.62 جنيه للكيلو بزيادة 11.66 جنيه، وصعد الجمبري الجامبو إلى 620.09 جنيه للكيلو بارتفاع 6.76 جنيه، في حين تراجع الجمبري الممتاز إلى 504.57 جنيه للكيلو بانخفاض 1.05 جنيه.



مكاسب أصناف أخرى



ارتفع سعر الكابوريا إلى 166.63 جنيه للكيلو بزيادة 2.17 جنيه، وصعد القشر بياض إلى 169.44 جنيه بارتفاع 3.22 جنيه، فيما سجل البياض الممتاز 163.26 جنيه للكيلو بزيادة 2.23 جنيه، وارتفع الوقار إلى 296.29 جنيه للكيلو بزيادة 5 جنيهات، كما سجل القاروص 283.24 جنيه للكيلو والمرجان الوسط 148.26 جنيه، بينما بلغ سعر سمك القرش 111.32 جنيه للكيلو.



تراجع السبيط



على الجانب الآخر، انخفض سعر السبيط إلى 330.41 جنيه للكيلو بتراجع 6.55 جنيه، فيما سجلت الثعابين أكبر انخفاض اليوم لتصل إلى 323.71 جنيه للكيلو بانخفاض 26 جنيهًا، وتراجع سعر سمك موسى إلى 266.05 جنيه للكيلو بخسائر بلغت 19.37 جنيه.



هبوط المكرونة والبربوني



وتراجعت أسعار عدد من الأصناف الأخرى، حيث انخفض سعر الشعور إلى 205.46 جنيه للكيلو، والبربوني الممتاز إلى 213.33 جنيه، والبربوني المتوسط إلى 169.25 جنيه، كما تراجع السردين المجمد إلى 117.78 جنيه للكيلو، والمكرونة السويسي إلى 129.77 جنيه، والمكرونة الخليجي إلى 121.75 جنيه، فيما سجل الفيليه البلطي 181.75 جنيه للكيلو، والمرجان الممتاز 182.60 جنيه، والموزة 128.45 جنيه، والحدادي 92.81 جنيه للكيلو.