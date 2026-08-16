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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عماد الدين حسين: زيارة كوشنر لمصر تستهدف تحريك مسار تنفيذ خطة غزة

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدلالة الأساسية في زيارة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر هي أن مصر تسعى بكل الطرق إلى محاولة حلحلة الوضع المعقد والجامد بقطاع غزة، وتنفيذ خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لديها أفكار أو اقتراحات دفعت صهر الرئيس الأمريكي، وهو أحد أبرز المتابعين لهذا الملف إلى جانب ستيف ويتكوف، للقيام بزيارة العلمين اليوم والاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعبر "حسين"، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، عن أمله أن تسفر هذه الزيارة عن تغيير على الأرض، مضيفا أن مصر لعبت دورًا مهمًا وكبيرًا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأساسي في أكتوبر من العام الماضي، ثم لعبت دورًا مهمًا جدًا في محاولة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.

وأوضح أن الولايات المتحدة أعلنت هذه الخطة، لكن للأسف الشديد قبل أيام قليلة أو قبل نحو عشرة أيام، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخرج ويرفض خطة ترامب التي وافقت عليها حماس، والتي تقضي بنزع سلاحها.

وتابع: "المفارقة الأساسية، أو نقطة الغموض في الدور الأمريكي، هي أننا ندرك أنه دور منحاز إلى إسرائيل، لكن لماذا تم الإعلان عن خطة المرحلة الثانية قبل الحصول على موافقة إسرائيل؟ هذا لغز غريب".

حماس وافقت على خارطة التخلي عن سلاحها

وأشار إلى أن الأمر أن إسرائيل رفضت هذه الخطة، رغم أن حماس وافقت موافقة تامة على خارطة التخلي عن سلاحها أو نزعه وحصره وتجميعه، وبطبيعة الحال، لم يكن متوقعًا بالمرّة أن تستجيب إسرائيل لهذه الخطة وتنفذها على الأرض، لأن هناك انتخابات في نهاية أكتوبر المقبل، وبالتالي هناك صعوبات كبيرة في موقف الليكود.

عماد الدين حسين مصر جاريد كوشنر الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي

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