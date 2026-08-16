قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة
بعد اكتشاف هويتهم.. هجوم على طاقم i24NEWS الإسرائيلية في أيرلندا وإصابة المصور
وزير التعليم يعلن انهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
سلاف فواخرجي لـ "صدي البلد": فخورة بنجاح «أرض الملائكة» وأحب الأعمال الإنسانية.. فيديو
بريطانيا.. خطط لرفع أسعار المياه خلال موجات الجفاف وتشجيع ترشيد الاستهلاك
قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب
وزير التعليم يحسم الجدل بشكل نهائي حول موعد بداية العام الدراسي الجديد .. تفاصيل
ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة
وزير التعليم يعلن اعتماد مناهج 2 بكالوريا من مؤسسة “IBO” قبل إعلانها للطلاب
الاستثمار الألماني في أمريكا يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات وسط ضبابية السياسات
مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين جنوب غربي باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

يبدأ مع حلول شهر سبتمبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026.

وتُحتسب الزيادة السنوية الجديدة وفقًا للقيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المحدد بالقانون، على أن يتم تكرار هذه الزيادة بنسبة 15% بصورة منتظمة كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.

 زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

ونصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المناطق، على أن يتم احتساب الزيادة على القيمة الأعلى بينهما.

وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية بحسب طبيعة وتصنيف المناطق، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.

كما نصت أحكام القانون على تشكيل لجان حصر متخصصة تتولى تصنيف الوحدات والمناطق وفقًا للضوابط المحددة، مع متابعة سداد فروق إعادة التقييم فور اعتماد النتائج الرسمية لأعمال هذه اللجان.

 إخلاء شقق الإيجار القديم

وحدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة لإنهاء العقود، وفقًا للغرض المستخدم فيه العين المؤجرة، حيث فرّق بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، والتي تشمل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المقرر لتحرير عقود الإيجار بالكامل والانتقال إلى آليات السوق الحرة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام صيغة تعاقدية جديدة تحكم العلاقة بينهما.

 

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم بنسبة 15 زيادة الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

جمع الصلاة

هل يجوز جمع الصلاة بدون عذر شرعي؟ دار الإفتاء تجيب

أئمة الأوقاف

292 ألف متدرب .. الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والمهني للأئمة والواعظات

خطبة الجمعة

الأوقاف: الحث على اغتنام شهر مولد النبي موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد