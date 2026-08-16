برلماني: قفزة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة يعززان موارد الدولة ويدعمان الاقتصاد الوطني

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن وفتح أسواق تصديرية جديدة يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع الزراعي على توفير موارد دولارية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن التوسع في الصادرات الزراعية لا يقتصر أثره على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وإنما يمتد إلى خلق فرص عمل، وتحفيز الاستثمار، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.

توطين إنتاج التقاوي والهجن

وأضاف أن التحركات الحكومية لتوطين إنتاج التقاوي والهجن، خاصة تقاوي البطاطس وهجن الطماطم، تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب تحسين جودة المحاصيل ورفع إنتاجية الفدان.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي والداجني، بالتوازي مع التوسع في الأسواق التصديرية، يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على أهمية استمرار دعم صغار المزارعين والمربين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وأشار سمير إلى أن تطوير منظومة البحث العلمي والرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية والأعلاف يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جودة المنتج المصري وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية فيه، مؤكدًا أن المعامل المعتمدة والتوسع في تطبيق المعايير الدولية يدعمان فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.

واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أن الزراعة لم تعد مجرد قطاع لتوفير الغذاء، وإنما أصبحت أحد محركات الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى مواصلة سياسات زيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع الزراعي، والتوسع في التصدير، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعظم العائد الاقتصادي من القطاع.