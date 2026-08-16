قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027|12 سبتمبر للمدارس الرسمية و6 للدولية
بوتين وحليف غير مُتوقع .. الجفاف يفتح جبهة جديدة في حرب الدانوب
أخبار التوك شو | حماس: ملتزمون بتنفيذ خطة ترامب..تحذير مهم للطلاب قبل غلق تسجيل الرغبات.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس
محسن صلاح: المقاولون لم يحصل على لاعبين نظير انتقال محمد عبد الناصر للأهلي
المقاولون العرب: الأهلي أنهى اتفاقه مع «أبوتريكة الصغير».. واللاعب سينضم في يناير أو نهاية الموسم
المقاولون العرب: لم نحصل على أي مقابل مادي نظير انتقال صلاح إلى طرابزون التركي
12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات.. التضامن تحدد موعد وشروط المتقدمين
خلافات أسرية تنتهي بمقتل شاب ضربًا بالشوم في شبرا الخيمة
خلاف قديم.. مصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر والأمن يكشف التفاصيل
غدا.. انتهاء ولاية محافظ البنك المركزي من يدير بنك البنوك في مصر
دولة ليختنشتاين تغيّر قواعد الخلافة للسماح للنساء بتولّي العرش
الكهرباء تستعد لتنفيذ محطة ضخ وتخزين بقدرة 3100 ميجاوات في جنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قفزة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة يعززان موارد الدولة ويدعمان الاقتصاد الوطني

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
حسن رضوان

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن وفتح أسواق تصديرية جديدة يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع الزراعي على توفير موارد دولارية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن التوسع في الصادرات الزراعية لا يقتصر أثره على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وإنما يمتد إلى خلق فرص عمل، وتحفيز الاستثمار، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.

توطين إنتاج التقاوي والهجن

وأضاف أن التحركات الحكومية لتوطين إنتاج التقاوي والهجن، خاصة تقاوي البطاطس وهجن الطماطم، تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب تحسين جودة المحاصيل ورفع إنتاجية الفدان.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي والداجني، بالتوازي مع التوسع في الأسواق التصديرية، يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على أهمية استمرار دعم صغار المزارعين والمربين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وأشار سمير إلى أن تطوير منظومة البحث العلمي والرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية والأعلاف يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جودة المنتج المصري وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية فيه، مؤكدًا أن المعامل المعتمدة والتوسع في تطبيق المعايير الدولية يدعمان فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.

واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أن الزراعة لم تعد مجرد قطاع لتوفير الغذاء، وإنما أصبحت أحد محركات الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى مواصلة سياسات زيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع الزراعي، والتوسع في التصدير، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعظم العائد الاقتصادي من القطاع.

استصلاح الأراضي لدعم الإنتاج المحلي مجلس الشيوخ وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد