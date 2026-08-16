قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يعلن انهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
سلاف فواخرجي لـ "صدي البلد": فخورة بنجاح «أرض الملائكة» وأحب الأعمال الإنسانية.. فيديو
بريطانيا.. خطط لرفع أسعار المياه خلال موجات الجفاف وتشجيع ترشيد الاستهلاك
قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب
وزير التعليم يحسم الجدل بشكل نهائي حول موعد بداية العام الدراسي الجديد .. تفاصيل
ملف غزة وباقي التحديات.. الرئيس السيسي يستقبل كوشنر لبحث التطورات بالمنطقة
وزير التعليم يعلن اعتماد مناهج 2 بكالوريا من مؤسسة “IBO” قبل إعلانها للطلاب
الاستثمار الألماني في أمريكا يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات وسط ضبابية السياسات
مقتل 17 مسلحا وإصابة آخرين في عمليتين عسكريتين جنوب غربي باكستان
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الغد.. درجة الحرارة هتوصل كام؟
أخبار التكنولوجيا | آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول.. أنثروبيك تختبر علامة مائية خفية لنصوص Claude
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | حماس: ملتزمون بتنفيذ خطة ترامب..تحذير مهم للطلاب قبل غلق تسجيل الرغبات.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحية: ملتزمون بتنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة
استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير حسن رشاد وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

وتناول اللقاء بحث سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكي ترامب.

كما ثمنت حماس الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكدت حماس  التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.


تحذير مهم للطلاب قبل غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية 2026
مع اقتراب غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026، تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة، خاصة مع أهمية المراجعة النهائية للرغبات وترتيبها وفق قواعد التوزيع الجغرافي.  

تحذير عاجل قبل غلق باب التنسيق
شدد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير «أخبار اليوم» والخبير التربوي، على ضرورة مراجعة طلاب المرحلة الثانية جميع رغباتهم قبل غلق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم.

أفضل طريقة للتحوط وحفظ قيمة المدخرات على المدى الطويل.. فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لا يزال يمثل وسيلة مهمة للتحوط وحفظ قيمة المدخرات على المدى الطويل، لكنه لا يصلح للمضاربة قصيرة الأجل، مشددًا على أهمية تنويع المدخرات بين أكثر من وعاء استثماري.

وأوضح عبد المنعم السيد خلال لقائه مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن الشهادات الاستثمارية والادخارية في البنوك المصرية تعد من الخيارات المناسبة للحصول على عائد دوري، مشيرًا إلى أن العوائد تتراوح حاليًا بين 17.5% و18.5% وفقًا لمدة الشهادة ونوعها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك تمثل خيارًا آخر أمام المدخرين، موضحًا أن بعض الصناديق حققت خلال العام الماضي عوائد تجاوزت 33% و34%، فيما تخطت عوائد بعض الصناديق 40%.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات، إذ يشتري المستثمر وثائق ترتفع قيمتها أو تنخفض وفق أداء الصندوق، ويمكنه تحقيق عوائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، مؤكدًا أن هذه الصناديق قابلة للربح والخسارة، وإن كانت معدلات الانخفاض محدودة في بعض الحالات.


من بكرة لـ الجمعة .. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين
 

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من الاثنين وحتى الجمعة، وسط استمرار الأجواء الحارة والرطبة على القاهرة وشمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة من بعد يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، ويعتدل نهارًا، بينما يصبح حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع استمرار الطقس المائل للحرارة والرطب خلال ساعات الليل.


بعد زلازل إندونيسيا وكولومبيا.. هل تتأثر مصر؟ مسؤول يحسم الجدل
مع تزايد المخاوف التي تنتاب المواطنين عقب وقوع زلازل في عدد من دول العالم، حسم الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الجدل بشأن إمكانية تأثر مصر بالنشاط الزلزالي في إندونيسيا وكولومبيا.

وأكد على عدم وجود علاقة علمية بين الزلازل التي تقع في مناطق مختلفة من العالم وحدوث هزات أرضية في مصر. كما حذر من التنبؤات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف في الوقت نفسه عن اكتشاف مذنب جديد جرى رصده من مرصد القطامية.


«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
 

بعد سنوات من الرحيل، تظل سيرة الفنان الراحل محمود ياسين حافلة بالحكايات الإنسانية والفنية التي تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن الشاشة، وهو ما تحدثت عنه الفنانة شهيرة، التي فتحت خزائن ذكرياتها لتروي تفاصيل الأيام الأخيرة لزوجها الراحل، وكواليس أزماته في بدايات مشواره الفني، إلى جانب أسرار من علاقتها بالفنان أحمد زكي وتفاصيل قرارها بشأن الحجاب.

وكشفت الفنانة شهيرة تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، وتحدثت عن أيامه الأخيرة وحرصها على رعايته بنفسها، إلى جانب ذكريات خاصة من قصة حبهما وبداياته الفنية. كما تطرقت إلى قرارها بشأن الحجاب، وكشفت كواليس علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أن صداقتهما استمرت حتى وفاته.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 16 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.05 جنيه

سعر الشراء: 57.86 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.00 جنيه

سعر الشراء: 67.73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

أسعار العملات الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار والعملات الأخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

النائبة سچى عمرو هندي

برلمانية تطالب بمنصة موحدة لخدمات المصريين بالخارج: التكنولوجيا تختصر المسافات مع الوطن

إيهاب منصور

3 و4 أشهر بلا مستحقات.. إيهاب منصور يسأل الحكومة عن أوضاع عمال التموين

الصادرات الزراعية

برلماني: قفزة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة يعززان موارد الدولة ويدعمان الاقتصاد الوطني

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد