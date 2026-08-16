تحذير مهم للطلاب قبل غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية 2026

مع اقتراب غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026، تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة، خاصة مع أهمية المراجعة النهائية للرغبات وترتيبها وفق قواعد التوزيع الجغرافي.

تحذير عاجل قبل غلق باب التنسيق

شدد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير «أخبار اليوم» والخبير التربوي، على ضرورة مراجعة طلاب المرحلة الثانية جميع رغباتهم قبل غلق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم.

طلاب

وأكد أن آخر تعديل يجريه الطالب على رغباته هو الذي سيتم اعتماده عند إعلان النتيجة، مطالبًا الطلاب بعدم التسرع في غلق التسجيل قبل التأكد من ترتيب جميع الرغبات.

266 ألف طالب في المرحلة الثانية

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الثانية تضم نحو 266 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمرحلة يبلغ 68.75% لطلاب علمي علوم ورياضة، و64.06% لطلاب الشعبة الأدبية، موضحًا أن الطالب يستطيع تعديل رغباته حتى قبل موعد غلق التسجيل بنحو نصف ساعة.

راجع الـ75 رغبة قبل الإغلاق

وطالب الخبير التربوي الطلاب بمراجعة ترتيب 75 رغبة بدقة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وترتيب الكليات وفق المناطق الجغرافية المحددة.

وأوضح أن الالتزام بالتوزيع الجغرافي يجنّب الطالب الوقوع في مشكلة الحصول على كلية بعيدة رغم وجود كلية أقرب تقبل مجموعه.

أكثر من 95% من الأماكن ستشغل بعد المرحلة الثانية

وأشار رفعت فياض إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الثانية سيؤدي إلى شغل أكثر من 95% من الأماكن المتاحة في الجامعات الحكومية.

وأوضح أن الأماكن المتبقية ستكون محدودة في بعض الكليات التي تشترط اختبارات قدرات، إلى جانب بعض الأماكن في كليات الخدمة الاجتماعية ودار العلوم والآداب بنظام الانتساب، فضلًا عن معظم المعاهد.

وشدد الخبير التربوي على أن اختيار الطالب للتخصص الجامعي لا يجب أن يعتمد على مجموعه فقط، وإنما يجب أن يراعي قدراته واهتماماته وطبيعة التخصص وفرص العمل المستقبلية.

مؤشرات تنسيق 2026

من جانبه، كشف محمد صبحي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي، عن أبرز مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2026، موضحًا أن الحدود الدنيا للقبول من المتوقع أن تشهد حالة من الاستقرار مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن الفروق الرئيسية بين تنسيق العام الحالي والماضي ترتبط بأعداد الطلاب في كل مرحلة، لافتًا إلى انخفاض أعداد الطلاب بنحو 19 ألف طالب.

وأوضح صبحي أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالية ارتفاع الحدود الدنيا لتنسيق طلاب الشعبة العلمية.

وأضاف أن قطاع الكليات الصحية قد يشهد زيادة في أعداد المقبولين بنحو 1%، وهو ما قد ينعكس على حركة التنسيق والحدود الدنيا لبعض الكليات.

وفي المقابل، توقع استقرار الحدود الدنيا للقبول بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، دون تغييرات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

كليات بها أماكن شاغرة لطلاب علمي

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي وجود أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية في عدد من القطاعات والتخصصات، من بينها:

الطب البيطري.

التمريض.

العلوم.

الزراعة.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الإعلام.

وأوضح أن هذه الأماكن تمنح الطلاب فرصًا متعددة للاختيار وفقًا للمجموع والميول الدراسية.

نصيحة مهمة لطلاب التنسيق

وتظل النصيحة الأهم أمام طلاب المرحلة الثانية هي عدم الاعتماد على التوقعات وحدها، ومتابعة القواعد والحدود الدنيا الرسمية، مع ترتيب الرغبات بعناية وفق المجموع الفعلي وقواعد التوزيع الجغرافي، حتى لا يفقد الطالب فرصة الالتحاق بالتخصص أو الكلية الأنسب له.