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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة مجهولة الهوية بها آثار تحلل في شبرا الخيمة

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية، في شارع عبدالغني الجمصي، المتفرع من شارع النور المشيشي، بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، وبها آثار تحلل.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتوفى، وبيان أسباب الوفاة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحري لكشف تفاصيل الواقعة.

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