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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة ببني سويف ضمن 8 قوافل لدعم أهالي الصعيد

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين
يمنى عبد الظاهر

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في قافلة مبادرة «إيد واحدة» بمحافظة بني سويف، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكثيف الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية.

وقدمت المؤسسة خلال القافلة كراتين المواد الغذائية، والحقائب المدرسية، وحلوى المولد النبوي الشريف، والكراسي المتحركة، إلى جانب الهدايا والألعاب المخصصة للأطفال، للمساهمة في تلبية احتياجات الأسر وإدخال الفرحة إلى بيوتهم.

وتأتي قافلة بني سويف ضمن ثماني قوافل تنطلق خلال شهر أغسطس إلى ثماني محافظات في صعيد مصر، في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة». وتشمل المبادرة قوافل شاملة، وأنشطة تخصصية، وحملات لطرق الأبواب، وتدخلات تنموية وخدمية متنوعة، بهدف الوصول إلى الأسر المستحقة في القرى والنجوع.

وتشارك مؤسسة أبو العينين، برئاسة النائب محمد أبو العينين، في القوافل الثماني بآلاف كراتين المواد الغذائية، والحقائب المدرسية، والكراسي المتحركة، والأدوية، وهدايا الأطفال، إلى جانب علب حلوى المولد النبوي الشريف التي حرصت المؤسسة على تقديمها لمشاركة الأسر والأطفال بهجة هذه المناسبة.

وتتابع السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عمليات تجهيز المساعدات ومشاركة المؤسسة في القوافل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

ويواصل مئات المتطوعين بالمؤسسة العمل في تجهيز الكراتين وترتيب محتوياتها وإعداد الحقائب والهدايا وحلوى المولد والكراسي المتحركة، استعدادًا لمشاركة المؤسسة في القوافل المتجهة إلى محافظات الصعيد.

وتأتي مشاركة مؤسسة أبو العينين في مبادرة «إيد واحدة» امتدادًا لدورها الاجتماعي والإنساني الممتد منذ أكثر من 45 عامًا، ودعمًا لجهود الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير احتياجاتها الأساسية، وإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال.

مؤسسة أبو العينين إيد واحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحلوى المولد النبوي النائب محمد أبو العينين

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