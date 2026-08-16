خلافات أسرية تنتهي بمقتل شاب ضربًا بالشوم في شبرا الخيمة

شهدت منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، بعد تعرضه لاعتداء بالضرب بالشوم على يد عدد من أقاربه، إثر خلافات أسرية نشبت عقب فسخ شقيق المجني عليه خطبته من ابنة عمته.



وكشفت التحريات الأولية أن الخلافات تطورت إلى تعدٍ على المجني عليه، عقب خروجه من محل الحديد والبويات الذي يمتلكه بالمنطقة، حيث تعرض للضرب على الرأس، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، من بينها نزيف بالمخ وكسور متعددة بالجمجمة.

وجرى نقل الشاب إلى أحد المستشفيات، ووضعه داخل العناية المركزة لمدة يومين، إلا أن حالته الصحية تدهورت، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته الخطيرة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب بإصابات بالغة نتيجة التعدي عليه، قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، من بينهم والد وشقيق المجني عليه، إلى جانب 3 أشخاص من الطرف الآخر، وذلك عقب تحرير محاضر متبادلة بين الطرفين.

وتواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف كافة ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.