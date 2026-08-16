السمك المصري على طريق العالمية.. تفاصيل تطوير المزارع بالسلالات المحسنة

أجري النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، زيارة ميدانية إلى قرية العباسة بمحافظة الشرقية للتعرف عن قرب علي المشاريع والأبحاث الخاصة بالاستزراع السمكي في مصر

حيث قام الأمين العام للفلاحين ،بزيارة المركز الدولي للأسماك ، للاطلاع على نظم الإنتاج وأساليب الرعاية والتغذية ومتابعة أحدث التقنيات المستخدمة في الاستزراع السمكي ،وذلك في إطار دعم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي وتعزيز التواصل والتعاون مع المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي.

وأشاد النوبي أبواللوز،أمين عام الفلاحين بما شاهده خلال الزيارة من جهود لتطوير الإنتاج السمكي، مؤكدًا أن قطاع الاستزراع السمكي يمثل أحد الركائز المهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا أن ما يشهده القطاع الزراعي والسمكي من تطوير يأتي في ظل توجيهات ودعم السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بمختلف قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بما يساهم في دعم المزارعين والمربين وزيادة الإنتاج المحلي، كما ثمّن جهود الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في دعم البحث العلمي والتطبيقي وربط نتائج البحوث باحتياجات المزارعين والمنتجين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ووجّه النوبي أبواللوز الشكر إلى الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك، والقائمين على العمل، على حسن الاستقبال والجهود المبذولة في تطوير منظومة الاستزراع السمكي، حيث ساهم المركز فى تطوير المزارع السمكية فى مصر ،مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات البحثية والتنفيذية والنقابات الزراعية لخدمة الفلاح المصري والمنتج المحلي،لافتا أن نقابة الفلاحين سوف تواصل دعم كل الجهود التي تستهدف تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي، وفتح آفاق جديدة أمام الفلاحين والمربين والمنتجين، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي لمصر.

ويُعد المركز الدولي للأسماك مركزًا دوليًا للأبحاث غير الهادفة للربح، يعمل على دعم وتطوير الأبحاث في مجالات المصايد الطبيعية والأحياء المائية، وتنمية الاستزراع السمكي في الدول النامية، وخلال السنوات العشر الماضية، نفّذ المركز في مصر عددًا من البرامج المهمة، أبرزها برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي النيلي، حيث حقق الجيل التاسع من السلالة المحسنة زيادة في الإنتاجية تراوحت بين 12.3% و26.4%، إلى جانب تحسين معدل تحويل العلف، ما أسهم في رفع دخول المربين بنسبة تتراوح بين 10% و50% مقارنة بالسلالات التقليدية.

كما شارك المركز بالتعاون مع وزارة الزراعة في إعداد الاستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (2007–2017)، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية (2022–2028) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فضلًا عن تطوير ممارسات الاستزراع السمكي وتقديم الدعم الفني للتجارب التطبيقية.كما أسهم المركز الدولي للأسماك في بناء القدرات والتدريب، من خلال تأهيل عمال المزارع، والخبراء، والفنيين، والباحثين، وتوفير فرص للتجارب المعملية والمنح التدريبية المتخصصة، إلى جانب التدريب الحقلي والدعم الفني لصغار المربين والصيادين وتجار الأسماك. وعلى المستوى الإقليمي، نظم المركز أكثر من 10 دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 1050 متدربًا من 115 دولة، فضلًا عن تنفيذ 12 مشروعًا بحثيًا وتنمويًا في مصر وعدد من الدول الأفريقية.