تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

بدأ حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي بأجواء حماسية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الجمهور منذ اللحظات الأولى لصعوده على المسرح.

هتافات وتشجيع من الجمهور

وتفاعل آلاف الحاضرين مع رمضان، وسط هتافات وتشجيع أشعلا أجواء الحفل، قبل أن يوجه الفنان رسالة إلى جمهوره مؤكدًا أنهم يمثلون مصدر دعمه وقوته.

وقال محمد رمضان: «مهما يحاولوا يطفوا الشمس.. مش هيقدروا»، مضيفًا: «أي حد غيري كان خلص من زمان.. بس أنتم سندي وضهري».

مشادات تقلب أجواء الحفل

لكن أجواء الحفل لم تستمر على نفس الوتيرة، إذ شهد المكان بشكل مفاجئ حالة من الارتباك، تخللها صراخ ومشادات واستغاثات بين بعض الحضور.