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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة أمام 24 ساعة حرجة.. تحذير من توقف الخدمات الصحية وانهيار منظومة العلاج

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت الإغاثة الطبية في قطاع غزة من اقتراب الخدمات الصحية من شلل كامل، في ظل أزمة الوقود التي تهدد المولدات الكهربائية بالتوقف، ما قد يحرم آلاف المرضى من الرعاية الطبية الأساسية خلال الساعات المقبلة.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، إن الخدمات الطبية والصحية المقدمة في مراكز المؤسسة مهددة بالتوقف الكامل خلال 24 ساعة إذا استمر نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وأوضح أبو عفش أن توقف المولد الرئيسي في مركز الرمال الكبير بمدينة غزة يمثل مؤشراً خطيراً على حجم الأزمة، محذراً من أن انقطاع الطاقة قد يؤدي إلى توقف خدمات حيوية يعتمد عليها آلاف السكان.

وتشمل الخدمات المهددة بالتوقف متابعة صحة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، إلى جانب رعاية مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الثلاسيميا، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بما قبل الزواج.

المولدات آخر شريان للطاقة

وأشار مدير الإغاثة الطبية إلى أن تدمير مصادر الطاقة البديلة في القطاع أدى إلى اعتماد المؤسسات الصحية بشكل شبه كامل على المولدات الكهربائية، التي بات استمرار تشغيلها مرتبطاً بتوفر الوقود.

وحذر من أن توقف المولدات لن يقتصر تأثيره على مركز صحي واحد، بل قد ينعكس على قدرة المراكز والعيادات على تقديم الخدمات الطبية، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من ضغوط متراكمة ونقص حاد في الموارد.

وقال إن توقف مصادر الطاقة قد يقود إلى «كارثة صحية» في ظل تزايد الاحتياجات الطبية وتراجع قدرة الطواقم الصحية على التعامل معها.

أمراض معدية تنتشر بين النازحين

وفي مؤشر آخر على تدهور الظروف الصحية، كشف أبو عفش عن رصد العيادات المتنقلة انتشاراً متزايداً لأمراض الجرب والتقمل وجدري الماء بين الأطفال والنازحين.

وأوضح أن انتشار هذه الأمراض يرتبط بالظروف التي يعيش فيها النازحون داخل مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى شروط النظافة المناسبة، بالتزامن مع نقص الأدوية والعلاجات اللازمة للسيطرة على الأمراض المعدية والحد من انتشارها.

ويزيد الاكتظاظ ونقص مستلزمات النظافة والرعاية الصحية من صعوبة احتواء هذه الأمراض، خصوصاً بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

تحذير من نقص الأدوية والموارد

وفي ختام تحذيره، اتهم أبو عفش السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال الموارد والأدوية المخزنة إلى قطاع غزة، وعدم السماح بتنسيق نقلها إلى المراكز الصحية والعيادات الميدانية.

وقال إن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية، ويحد من قدرة الطواقم الطبية، التي تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.

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